Когато става дума за кръводаряване, не всяка кръв може да бъде прелята на всеки пациент. Ето защо съвместимостта между кръводарителя и реципиента е от решаващо значение.

Основните кръвни групи са:

A | B | AB | O

Всяка от тях може да бъде Rh положителна (+) или Rh отрицателна (–)

Кой на кого може да дарява?

O– – универсален дарител (може да дарява на всички)

AB+ – универсален реципиент (може да получава от всички)

O дарява на: O, A, B, AB

A дарява на: A, AB

B дарява на: B, AB

AB дарява на: само AB

Rh– може да дарява на Rh+ и Rh–

Rh+ дарява само на Rh+

Защо това е важно?

Неправилно съвпадение между кръвните групи може да доведе до тежка имунна реакция и да застраши живота на пациента, информират от УМБАЛ "Канев".