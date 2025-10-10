Най-екранизираната творба на Джейн Остин е "Гордост и предразсъдъци“, смятан за първата литературна романтична комедия или романтична история. Романът се превръща в класика не само заради сюжета си, заради богатството на персонажите си, но заради богатия език на самата Джейн Остин. Това каза внас водещ Благой Иванов журналистът и кино коментатор Зорница "Зузи“ Аспарухова.Четейки биографиите, историите и най-вече творчеството на Джейн Остин, на сестрите Бронте, на Чарлз Дикенс, впоследствие на Агата Кристи, човек може да усети и да се докосне до духа на времето, в което те живеят и творят. "И въпреки че е четена като човек, който създава романтична литература, във времето, в което живее, с нещата, за които пише, Остин всъщност е доста язвителна и цинична. Нейната литература, хумористична и пародийна на моменти, е портрет на британското общество от онези години,“ посочи кино коментаторът и обясни, че в края на XVIII век Джейн Остин е смятана за феминистка икона, тъй като е независима жена, която се опитва да се опълчи срещу установените модели на британското общество, че една жена трябва да бъде задължително в брак и задължително да ражда деца, за да може да бъде успешна по някакъв начин. "За съжаление си отива доста рано, но пък заради това си наследство, не само културно, но и социално, е смятана за икона.“Една от най-добрите екранизации на романа на Остин е отпреди 20 години и е на режисьора Джо Райт. В него изгрява звездата на 20-годишната тогава актриса Кийра Найтли в ролята на Елизабет Бенет и на Матю Макфадиън в ролята на мистър Дарси. "Джо Райт има достатъчно добро око – той снима много поетично и може би заради това е избрал да адаптира Остин. Филмът е по-модернизирана версия на книгата, като в него присъства и класовата разлика, любовта, семейството, британската култура и социалните норми на Великобритания,“ посочи Зузи и добави, че и актрисата Ема Томпсън се включва в адаптирането на сценария за филма. "Гордост и предразсъдъци“ получава 5 номинации за "Оскар“.Влиянието на Остин е видимо по многобройните адаптации на нейни произведения, които макар да са от типа комедия от грешки и злополучно стечение на обстоятелствата, те са фундаментални по своята същност и затова продължават да бъдат гледани, слушани, харесвани, четени и адаптирани и до днес. "Само мистър Дарси ако вземем, само този персонаж на този мъж, който е студен отвън, но топъл отвътре и човек, който е толкова изтъкан от гордост, от его, че не може да признае, че харесва някаква жена, само на базата на този персонаж има създадени страшно много персонажи в страшно много романтични комедии. Един от най-любимите ми примери е "Дневникът на Бриджит Джонс“, който е индиректна адаптация на "Гордост и предразсъдъци“,“ отбеляза Зузи и добави, че нейна любима адаптация на произведението на Остин е минисериал, телевизионната адаптация на "Гордост и предразсъдъци“ от 1995 г. с участието на Колин Фърт, адаптацията по "Разум и чувства“ на Ема Томпсън, както и "Ема“ от 1996 г. с Гуинет Полтроу в главната роля.По случай 20-ата годишнина от излизането на филма "Гордост и предразсъдъци“ ще се състоят две столични прожекции: на 12 и на 25 октомври в Дом на киното.