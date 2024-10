Защо звездите от WWE подкрепят Доналд Тръмп за президент на САЩ?

© Измина повече от десетилетие, откакто Доналд Тръмп последно се появи в Световната федерация по кеч (бел. от ред. - По-позната като WWE) като специален гост – но едни от легендите на шоубизнеса се появяват отново, за да подкрепят кампанията му за президент.



На републиканския национален конгрес това лято, Тери Болеа - известен още като Хълк Хоган, изцяло американският герой - разкъса ризата си, за да разкрие яркочервен потник на "Тръмп 2024 ".



Миналата седмица, в интервю с популярния кечист Тайръс, бившият президент предупреди слушателите, че мъжествеността е атакувана,а религията е поставена под съмнение в САЩ.



А в понеделник Тръмп – който наскоро отмени редица интервюта с традиционни медии – размени комплименти за едночасов подкаст, воден от Марк Калауей, по-известен като любимата икона на WWE The Undertaker.



"Знаете ли какво направихте? Направихте политиката отново забавна", каза Калауей.



Слушайки внимателно, със скръстени ръце и усмивка на лицето, Тръмп отговори: "Да".



Това е може би необичайно място за кампания в последните дни на напрегнатата президентска надпревара в САЩ. Но за Тръмп, единственият член на Залата на славата на WWE, който някога е стигнал до Белия дом, визуализацията отеква в социалните мрежи.



Много американци изключват политиката до края на изборната година и след това "просто се захващат с най-новото нещо, което си спомнят", каза Ейбрахам Джоузефин Рисман, журналист на свободна практика и автор на книгата Ringmaster: Vince McMahon and the Unmaking of Америка.



Коментирайки последната медийна стратегия на Тръмп, Ризман каза пред BBC: "Има много хора, които слушат подкасти за кеч и ще получите много хора, които се идентифицират като аполитични или неортодоксални".



Младите мъже са сред ключовите групи, които лагерът на Тръмп се надява да привлече, използвайки подкасти и социални медии, както и света на кеча. Тези пътища станаха съществени за представянето на Тръмп, казаха неговите съветници в скорошно интервю за Semafor. Тръмп беше "звезда", каза пред сайта старши съветник по комуникациите Алекс Брусевиц.



"Мисля, че това, което правим по-добре този път, отколкото той някога е правил, е да използваме Тръмп като личност: знаменитостта на Доналд Тръмп, несравнимата аура на Доналд Тръмп – това е много популярна дума в TikTok, между другото" каза той.



В книгата си Ringmaster Ризман твърди, че за да разбереш възхода, падението и завръщането на 78-годишния мъж в американската политика, означава да го видиш през призмата на професионалната борба - нейното изкуство да смесва измислицата и реалността, нейната психология да издига емоциите чрез хипербола и способността й да превръща хулените в праведници.



"Накратко, казвате истини, откровени лъжи и полуистини по средата, с еднакво количество ентусиазъм и искреност по всяко време", каза още Ризман.



Но, предупреждава тя, опасността политиката да заприлича на борбата е, че става "за тръпката, за самоидентификацията", а не за политиките и принципите.



Много преди да влезе в политиката, Тръмп израства, гледайки борба като дете в Куинс, Ню Йорк, и винаги е изповядвал дълбоко благоговение към нейните артисти, които са по-големи от живота.



Възходът му като бизнесмен има много паралели с издигането на WWE, под ръководството на бившия изпълнителен директор Винсънт Кенеди Макмеън, от регионална промоция до най-голямата в света. И двамата поеха юздите на семейни компании и изградиха империи.



Процъфтяващи при дерегулирания капитализъм на Америка след Рейгън, те също избягаха от контрола, като Тръмп по-късно беше обвинен, че натиска работниците, а Макмеън лишаваше своите спортисти от здравни помощи.



В края на 80-те години на миналия век пътищата на двамата се сближиха, когато Тръмп беше домакин на събитието на WWE WrestleMania в последователни години в своя хотел в Атлантик Сити, Ню Джърси.



През 2007 г. двамата мъже влязоха в сюжетно съперничество, в което Тръмп оспори авторитета на председателя на WWE и дори веднъж засипа феновете с доларови банкноти от гредите.



"Това бяха първите случаи, когато Тръмп изнасяше речи пред големи, шумни тълпи, които искаха червено месо", казва Ризман.



Враждата кулминира в "Битката на милиардерите" на WrestleMania 23, с борци, които се бият от името на двамата мъже и уговорката, че губещият милиардер ще бъде обръснат на плешиво.



Според Брайън Алварес, дългогодишен кеч журналист и подкастър, шоуто генерира повече покупки с плащане на гледане от която и да е програма, която компанията някога е пускала до този момент.



"Имаше много съвпадения в това шоу", каза той, "но хората бяха супер в идеята едно от тези момчета да си обръснат главите".



От влизането си в "Залата на славата" през 2013 г., Тръмп не се е появявал в шоутата на WWE - и с еволюцията на неговата марка и диверсификацията на седмичния му продукт, е малко вероятно той някога да го направи отново.



Но като президент той добави съпругата на Макмеън, Линда, към своя кабинет като администратор на малък бизнес. Сега тя също така председателства подкрепящия Тръмп Американски институт за политика.