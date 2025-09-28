ЗАРЕЖДАНЕ...
Заслужен успех пристига за 3 зодии на 28 септември 2025 г.
На този ден може да забележим, че много от плановете ни лесно се осъществяват или че думите, които избираме, сякаш носят допълнителна тежест. Вселената работи с нас, помагайки ни да се свързваме с другите, за да привлечем положителни резултати.
Това е щастливо време за напредък и за три зодиакални знака този транзит ни дава шанс да постигнем нещо важно. Успехът не е случаен. По-скоро е резултат от правилното време, осъзнаването и собствената ни готовност да следваме знаците.
1. Лъв
На 28 септември Луната се подравнява с Меркурий и ще почувствате прилив на увереност, Лъв. Може да забележите, че разговорите, които водите през този ден, протичат наистина лесно и че каквото и да говорите, изглежда се приема много добре.
Този вид харизматична комуникация отваря вратата към успех както в лични, така и в професионални дела. Усещате, че нещата вървят добре и продължавате напред.
Хората слушат и това, което споделяте, има влияние. Способността ви да вдъхновявате и убеждавате е в своя пик в този момент, Лъв. Това е ден, в който напредъкът се усеща естествен. Ще знаете, че успехът ви е намерил, защото това се потвърждава от резултатите, които постигате.
2. Скорпион
Това, което ще преживеете в неделя, 28 септември, е истински пробив, Скорпиони. И ще доведе до по-голям успех. Когато Луната се подравни с Меркурий, дългогодишен проблем намира решение и един разговор бързо ще проясни нещата.
Скорпионе, без нищо да те тежи, ти си свободен да упражниш целия си чар и високата си интелигентност. Това показва на вселената, че си сериозен. Успехът е само въпрос на време и ти си в крак с всичко, пише YourTango.
Вие сте насред преодоляването на труден праг и по време на този транзит Луна-Меркурий ще видите, че вече не сте заседнали. Движите се напред и ви очаква успех. Браво на вас, Скорпион.
3. Стрелец
Стрелец, на 28 септември ще забележите, че въпреки целия ви свръхоптимизъм , има и същата реакция към него. С други думи, сега получавате одобрение от хората, които могат да ви помогнат в кариерата.
Нещо велико се случва и този транзит на Меркур помага да се ускори. На този ден ще се чувствате заредени с енергия и вдъхновение, тъй като наистина вярвате с цялото си сърце, че това, което се случва на този ден, е предопределено да се случи.
Всичко това води до вида успех, който смятате за идеален. Успехът идва в различни опаковки, но това, което пристига на прага ви по време на този транзит, е напълно специално създадено за вас, Стрелец.
