Затрудненото дишане по време на тренировка може да е признак за сериозен проблем

© Представете си сценарий: Вие сте във фитнеса и се натоварвате по-усилено от всякога, потта се стича по тялото ви, а пулсът ви се ускорява. Казвате си: "Без болка няма успех.“ Но след това се запитайте, ами ако тази болка е предупредителен сигнал от сърцето ви?



Само упражненията поддържат добро здраве. Съществува обаче феномен, известен като "претрениране", който с прости думи означава прекомерни упражнения, съчетани с недостатъчни периоди на почивка и възстановяване, което понякога може да постави хората в тежки медицински ситуации.



Балансът между интензивността и безопасността на упражненията е от решаващо значение за получаване на ползите от физическата форма, като същевременно поддържате сърцето си на по-безопасни нива.



Признаци за пренапрежение и сърдечни проблеми



Прекаленото натоварване по време на тренировка е една от първите стъпки, които могат да сигнализират за по-сериозен проблем. Ето някои индикатори за евентуални сърдечни проблеми:



Болка в гърдите: Когато тялото ви е активно, болката в гърдите, която може да се усеща като стягане, парене или натиск, е един от най-честите признаци на потенциален сърдечен проблем.



Задух: Често се появява в комбинация със замаяност или световъртеж, а прекомерното затруднено дишане по време на тренировка може да е признак на потенциален сърдечен проблем.



Необичайна умора: Необяснимата умора, особено когато се появява след малко натоварване, може да сигнализира за наличие на сърдечно-съдов проблем.



Нередовен сърдечен ритъм: По време на физическа активност, необичайният сърдечен ритъм, който може да се усеща много ускорен, много бавен или неравномерен, е ясен индикатор за потенциални проблеми в тялото.



Замаяност: Състояние, което е съпътстващо припадъка, при което човек може да се чувства неосъзнат или откъснат, докато се занимава с физическа активност, може да означава, че сърдечно-съдовата ви система се затруднява да доставя достатъчно количество кръв.



Студено изпотяване: Приятното изпотяване по време на енергийни дейности и прекомерното изпотяване или студ в моменти, когато не се извършват дейности, може да е предупредителен знак.



Ако тези симптоми бъдат разпознати, спирането на упражненията може да доведе до избягване на някои усложнения. Ако тези симптоми продължат, трябва незабавно да се потърси медицинска помощ.



Групи с висок риск от сърдечен арест по време на тренировка



Различните групи от населението са изложени на повишен риск от сърдечен арест, тъй като притежават специфични предразполагащи медицински състояния.



Сърдечният арест, свързан с физическо натоварване, представлява допълнителен риск за хора, които са преживели сърдечно заболяване, хипертония или инфаркт.



Участниците в тренировките на средна и по-възрастни хора са изправени пред повишен риск от сърдечни проблеми, тъй като са станали неактивни преди да започнат интензивни упражнения.



Генетиката играе важна роля за сърдечно-съдовото здраве сред хора, които имат фамилна история на сърдечни заболявания.



Хората с наследствени случаи на сърдечен арест или сърдечни заболявания трябва да потърсят професионален медицински съвет, преди да започнат високоенергийни тренировъчни програми.



Хората със затлъстяване се нуждаят от наблюдение от медицински специалисти, тъй като теглото им увеличава натоварването на сърцето при извършване на интензивни физически дейности.



Изследвания и проучвания върху сърдечния арест, предизвикан от физическо натоварване



Според изследване на Journal of the American College of Cardiology, публикувано през 2018 г., внезапният сърдечен арест се случва рядко по време на тренировка, най-вече при хора, които имат сърдечни проблеми без диагноза.



Пациентите с хипертрофична кардиомиопатия са изправени пред по-голям риск от внезапна сърдечна смърт, докато се занимават с упражнения.



Хората трябва да постигнат своите фитнес цели, като същевременно намалят сърдечно-съдовите рискове.



Човек трябва да постигне своите фитнес цели, без това да се отрази негативно на здравето на сърцето му.



Човек трябва да започне своя тренировъчен план с малки стъпки, които стават по-големи с повишаване на нивото на физическа подготовка. Тялото може да прави безопасни корекции чрез постепенно увеличаване на интензивността на тренировката.



Пренебрегването на индикаторите за болка, заедно с изпитването на екстремна умора или дискомфорт, може да направи състоянието ви опасно за здравето. Реакцията на тялото трябва да насочва модификациите на тренировката, заедно с адекватни почивки, когато е необходимо.



Подходящото загряване, последвано от процедури за охлаждане, спомага за контролиране на сърдечната честота



Тялото става по-склонно към усложнения, когато се получи дехидратация, защото тя повишава сърдечната честота и сгъстява вискозитета на кръвта, като по този начин поддържането на достатъчна хидратация на всички етапи от тренировъчната практика носи както ползи за върхова производителност, така и подобрения в телесната кондиция.



Хората, които използват монитори за сърдечен ритъм, ще се възползват от наблюдение на нивата на сърдечната си активност, за да останат в безопасни зони на натоварване. Интензивността на упражненията трябва да остане на умерено ниво, особено за хора, които са изложени на висок риск.



Планирайте периодични медицински прегледи, тъй като скрининговите тестове помагат за идентифициране на сърдечни нарушения, преди да доведат до фатални последици. Стрес тестът предоставя ценна информация на хора, които се подготвят за взискателни тренировки.



Дните за почивка никога не трябва да се пропускат, тъй като те защитават както сърцето ви, така и мускулното възстановяване.



Хората трябва незабавно да започнат да контролират здравето на сърцето си.



Пътят към фитнеса трябва да ви дава сили, но никога да не създава вреда.



Здравето на сърцето трябва да остане ваш основен приоритет по време на всяка физическа активност, докато наблюдавате за симптомите, които тялото ви показва.



Резултатът от вашата фитнес рутина може да премине от безопасен до животозастрашаващ чрез основен сърдечен преглед, независимо от вашия опит в атлетиката.