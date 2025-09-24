ЗАРЕЖДАНЕ...
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
Това бе един любимите на българите пазар в Одрин.
В изявление пред журналисти Генджан посочи, че пазарът е функционирал в нарушение на наредбата и поради това, след като не е постигнато правно уреждане на въпроса, се пристъпва към неговото закриване. Тя допълни, че мястото, на което се намира пазарът, е било предложено за продажба на Социалноосигурителния институт (SGK) и процесът продължава.
Проведени са разговори с търговците за съобразяване с наредбата, но резултат не е постигнат. Общината цели ново приложение, съобразено с обществения интерес и закона. За да не бъдат ощетени търговците, ще се обособят нови места за пазари. Мястото на сегашния пазар е предложено на SGK, процесът е в ход.
Общината ще отдава своите имоти на търг по актуални пазарни наеми, за да осигури приходи за обществени услуги.
Генджан подчерта: "Не може да става дума за противопоставяне с търговците. Винаги сме на тяхна страна. Но няма да подкрепяме никаква практика, която е в противоречие със закона и наредбите.“
