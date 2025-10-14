ЗАРЕЖДАНЕ...
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
© Фокус
Според експертите по енергийна ефективност, цитирани от "Фокус", идеалната температура за отопление през зимата е между 20 и 22°C, а максимумът не бива да надхвърля 23 градуса. Това е златната среда – топло, уютно, без да усещаш сух въздух или шок при излизане навън.
Освен че пестим електроенергия, тази настройка щади и самия уред – компресорът не се натоварва излишно, а климатикът не работи без почивка като свръхамбициозен служител в края на годината. Има и още нещо, което често забравяме – всеки градус над 22°C увеличава разхода с около 6–7%. Тоест, онези допълнителни два градуса уют могат да се превърнат в неприятна изненада в сметката за ток.
От медицинска гледна точка, прекомерната топлина у дома не е здравословна. Според общопрактикуващите лекари, оптималната температура за човешкия организъм е между 19 и 22°C – тя подпомага нормалната циркулация, не изсушава лигавиците и пази имунитета в кондиция. Прекалено топлите помещения, напротив, водят до сухота в гърлото, сънливост и по-чести настинки.
С други думи – ако ти е приятно топло, но не ти идва да ходиш по потник, значи си на прав път, заключава "Фокус". Климатикът не е печка за сауна, а нашият комфорт зависи не от градусите, а от мярката. Така че следващия път, когато ръката ти тръгне към дистанционното, спри за секунда и си спомни – разумът и уютът вървят ръка за ръка, дори през зимата.
Още по темата
/
Определени домакинства имат право на целева помощ за зимата от 606 лв., остават им 15 работни дни да я предявят
10.10
АМ "Хемус" е блокирана
03.10
Още от категорията
/
Гъмзата се потроши
15:26
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.