В момента в България се наблюдава активна циркулация на грипни и коронавирусни инфекции. Това е период, в който организмът е подложен на сериозно натоварване, а имунната система често реагира по-бавно или отслабва под влиянието на стрес, умора и ниски температури.Освен пълния набор от медикаменти, към които много хора посягат, добрата, питателна храна остава един от най-естествените начини да се подпомогне възстановяването. Топлата супа е една от тях — лесноусвоима, богата на минерали и подходяща за всекидневно подсилване на организма.ви предлага три рецепти, които комбинират полезни съставки и дават на тялото нужната енергия и хранителни вещества в болнични и следболнични периоди.Необходими продукти:– 1 пилешко бутче или бяло месо– 1 морков– 1 пащърнак– 1 малка глава лук– 1 картоф– 1 малко парче пресен джинджифил (настърган)– магданоз– сол и черен пиперНачин на приготвяне:Сварява се пилешкото месо и се отделя от костите. Добавят се нарязаните зеленчуци и се оставят да омекнат. Към края се слага настърганият джинджифил — той подпомага дихателната система и има лек противовъзпалителен ефект. Накрая се овкусява и се добавя пресен магданоз.Супата е лека, питателна и щадяща стомаха, идеална за възстановяване.Необходими продукти:– 1 тиквичка– 2 моркова– 1 картоф– 1 глава лук– 2–3 скилидки чесън– 1 ч.л. куркума– зехтин– сол на вкусНачин на приготвяне:Зеленчуците се нарязват и запържват леко в малко зехтин. Заливат се с вода и се варят до омекване. Добавя се куркума, която има силни антиоксидантни свойства. Пасира се до гладка консистенция.Тази супа подпомага имунната реактивност, действа загряващо и е подходяща за първите дни на настинка.Необходими продукти:– 1 чаша червена или кафява леща– 1 морков– 1 глава лук– 1 домат или 3 с.л. доматено пюре– шепа пресен спанак– 1 с.л. лимонов сок– сол, черен пипер, кимионНачин на приготвяне:Лещата се сварява заедно с нарязаните лук и морков. Когато омекне, се добавят доматите и подправките. Малко преди сваляне от огъня се слага пресният спанак и лимоновият сок.Тази комбинация е богата на желязо, витамин С и растителни белтъчини – точно това, което организмът има нужда да възстанови след инфекция, съветва