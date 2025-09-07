ЗАРЕЖДАНЕ...
Зейнеб с впечатляваща колекция от бижута
©
На скорошна своя снимка в социалните мрежи, дружката на Гала демонстрира впечатляваща колекция от бижута, на която могат да завидят куп златотърсачки. В социалните мрежи тя често споделя моменти от своето ежедневие, пътувания и модни вдъхновения.
От снимките ясно се вижда, че Зейнеб залага на две емблематични марки – "Ван Клиф" и "Картие", които са символ на класа и неподвластна на времето елегантност. Маджурова се е закичила с деликатно и ефирно колие във форма на пеперуда на марката "Ван Клиф" от серията "Сладки пеперуди". То е от жълто злато и перла. Цената е ,700 (3,100 лв.). Бургазлийката е с гривна на същата марка, но колекцията "Винтидж Алхамбра". Те е изработена от 18-каратово жълто злато и оникс. Цената й е ,800 (8,700 лв.). Това е един от най-разпознаваемите модели на бранда. Иконичен дизайн с четирилистни детелини – символ на късмет и елегантност. Обеците също са на "Ван Клиф" от колекцията "Сладка Алхамбра". Изработени от жълто злато и оникс, струват ,610 (4,700 лв.). Малки, но елегантни обеци с класическия "Алхамбра" мотив, чудесно допълнение към гривната от същата серия.
"Перлата" в бижутата на Зизу, както я наричат приятелите, е гривна "Картие" от серията "Любов", която е изработена от розово злато и инкрустирана с диаманти. Цената й е внушителните ,300 (80,300 лв.). Легендарната гривна е символ на вечна любов. Създадена в Ню Йорк през 60-те, днес е един от най-желаните аксесоари на заможните жени по света, пише "Уикенд".
Общата стойност на визията на Зейнеб е 96,800 лв, като с такси и куриерски разходи надхвърля 100 000 лв. Като в тези пари не влизат дрехите и аксесоарите на Маджурова, която носи само чанти и обувки "Шанел" за по 5-10 бона! Е как при този разкош да става сутрин рано-рано, за да води предаване?!
Още по темата
/
Владо Карамазов: Предателите снимаха най-много и спаха най-малко, което също трябваше да крият
07.09
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:13 / 07.09.2025
Голямо признание за българска актриса в Турция
21:13 / 07.09.2025
На 87 той се завръща по телевизията
21:12 / 07.09.2025
Тя крие мъжа, който разби сърцето й
20:29 / 07.09.2025
Амбициозните планове на Стефан на Гала се разпаднали
19:11 / 07.09.2025
Нова любов превзе сърцето на Лорда
18:17 / 07.09.2025
Актуални теми
tozzi
на 07.09.2025 г.
Аз пък си го премествам в другия крачол на марковият ми анцуг от "Илиянци"и си обувам новите маратонки "Адибас".
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.