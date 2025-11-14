Земетресение е регистрирано в България
Това става ясно от данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.
То е с дълбочина 14,4 км. Няма данни да е усетено от хората.
