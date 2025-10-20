ЗАРЕЖДАНЕ...
Жана Бергендорф във връзка с жена, която познава от 7 години
"Имам спокойна връзка от 4 месеца. Във всички медии гръмна, че си имам приятелка, но ние се познаваме от 7 години. Едва преди няколко месеца се случиха нещата между нас. Тази връзка ми дава голяма любов и спокойствие," призна Жана.
Певицата разказа и за отношенията със своя 15-годишен син, който вече е сериозен тийнейджър и спортува активно.
"Гордея се с него. Често сме заедно и прекарваме цели дни двамата. Говорим си по няколко пъти на ден – имаме хубав контакт. Не сме загубили тънката нишка между родител и приятел."
Жана споделя, че синът ѝ приема всичко около нея с разбиране и зрялост:
"На него не му пука какви ги върша и нищо не му влияе негативно. Знае, че майка му е луда глава, а той е по-кротък от мен," добави с усмивка певицата, пише "България Днес".
