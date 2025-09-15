Да чакаш 33 години, за да разбереш, че е дошъл краят на разследването на една дръзко посегателство. През 1992 година крадец влиза в апартамента на жена от София и отмъква 200 лева, събирани с цената на лишения и приготвени за подаръци на децата ѝ.Наскоро най-неочаквано потърпевшата получава препоръчано писмо, с което научава, че делото е прекратено по давност."Бях шокирана! Исках в първия момент да ги съдя. Но си казах, че ако пак трябва да чакам 33 години, трябва да живея до 115 г., за да получа възмездие", заяви пред NOVA Теменужка Турийска.