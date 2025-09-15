ЗАРЕЖДАНЕ...
Жена чака 33 години, за да разбере, че е дошъл краят на разследването на кражба: Бях шокирана!
Наскоро най-неочаквано потърпевшата получава препоръчано писмо, с което научава, че делото е прекратено по давност.
"Бях шокирана! Исках в първия момент да ги съдя. Но си казах, че ако пак трябва да чакам 33 години, трябва да живея до 115 г., за да получа възмездие", заяви пред NOVA Теменужка Турийска.
