27-годишната Кейти Браун неочаквано роди на улицата, обърквайки контракциите с пристъп на апендицит, съобщи The Sun. Случаят е от Великобритания.Жената разказва, че се събудила със силна коремна болка, затова се обадила на линейка, мислейки, че апендиксът ѝ е възпален. Парамедиците пристигнали и ѝ помогнали да излезе до линейката. Точно преди да се качи, състоянието на Браун се влошило.В следващия момент жената паднала и осъзнала, че започва да ражда.Всичко се случило толкова бързи, че когато се намесили лекарите, чули вече бебето да плаче. Те прерязали пъпната връв и го прибрали заедно с майката в линейката. Момчето се родило в 33-та седмица, с тегло 2,2 кг.Не подозирах, че съм бременна, казва Браун по-късно в болницата и добавя, че е шокирана от случилото се.Лекарите отдават това на необичайната позиция на плода, който се е развивал по-високо от обикновено, по-близо до ребрата.Кейти е майка на две деца. Тя е танцьорка и често тренира по 4-6 часа на ден, като преподава и тренира за участия в клубове и събития. Със сегашният ѝ партньор са говорили за общи деца, но тя му е казала, че когато получи предложение за брак, тогава и ще погледне на темата по-сериозно, пише btvnovinite.bg.