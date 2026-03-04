В съвременните връзки вече сме чували за какво ли не. Историята на 37-годишна жена от Тайланд обаче успя да изненада дори най-либералните хроники по света.На 28 февруари 2026 г. Дуангдуан Кецаро казва "ДА“ не на един, а на двама мъже едновременно. Това превърна сватбата й в международна сензация, съобщава Hindustan Times.Мъжете, които споделят сърцето на Дуангдуан, са австрийците Роман и Маки. Любопитното е, че те не са съперници помежду си, а дългогодишни близки приятели. Роман е пенсиониран австрийски полицай, с когото Дуангдуан живее на семейни начала в продължение на пет години, след като се запознават в Патая. По-късно в живота им влиза Маки – също австрийски полицай, все още на служба, който при посещение в Тайланд се влюбва в същата жена.Вместо да се стигне до драма, тримата избират пътя на пълната откровеност. След едногодишна връзка като трои, те решават, че искат да изградят общо бъдеще и да официализират отношенията си пред близки и роднини.Традиция и споделено щастиеЦеремонията се състои в тайландския окръг Пракхон Чай и преминава в духа на местните традиции. Въпреки необичайния брой младоженци, атмосферата е изпълнена с топлина и подкрепа от страна на съседи и роднини. Като символ на своето приятелство и общо бъдеще, след края на ритуалите мъжете скачат заедно в езеро, демонстрирайки, че в техните отношения няма място за ревност.Зад това нетрадиционно решение стои една трудна житейска история. Майката на булката, която е на 61 години, не само одобрява брака на дъщеря си с двамата австрийци, но и не крие вълнението си. Тя е била свидетел на дългогодишната борба на Дуангдуан да осигури прехраната на децата и родителите си."Виждах дъщеря си да се бори и да страда съвсем сама в продължение на много години. Щастлива съм, стига тя да е добре обгрижвана и да има кой да ѝ помага“, заявява 61-годишната майка на булката.Зестра за двама и одобрение от децатаПреди да каже двойното "ДА“, 37-годишната Дуангдуан се е консултирала с родителите си и с трите си дъщери. Всички те са приели двамата австрийци, тъй като мъжете вече са доказали, че се грижат всеотдайно за цялата фамилия.Като жест на сериозност и почит към тайландските традиции, всеки от двамата младоженци е платил зестра от по близо 25 хиляди евро. Така в дома на Дуангдуан влизат общо 50 хиляди евро, които ще подсигурят бъдещето на цялата фамилия.Сватбата, макар и юридически непризната от закона в Тайланд, е била отпразнувана с традиционна церемония в тесен кръг. За Дуангдуан, Роман и Маки това не е просто ексцентричност, а прагматично и емоционално решение за едно голямо, щастливо и добре подсигурено семейство.