Тя се обръща към ChatGPT да й предложи числа, доплаща още 1 долар за Power Play опцията, която по-късно утроява нейната награда. Просто е търсела вдъхновение, защото не е знаела как да избере числата.
Няколко дни по-късно Едуардс получила съобщение, което първоначално помислила за измама. От лотарията й казват, че тя трябва да вземе печалбата си от тях, но тя веднага го помисля за фалшиво. Когато се прибира, влиза в акаунта си и там пише, че е спечелила 50 000 долара, умножено по 3.
Наградата ѝ беше връчена от изпълнителния директор на лотарията във Вирджиния, Халид Джоунс.
