Жената на Коцето Калки живее втори живот
Преди няколко месеца Мартина разкри, че по време на ваканция във Вечния град преди 4 години е направила спонтанен аборт с тежък кръвоизлив и животът й висял на косъм.
“Благодаря на Бог, че така реши - явно имам да върша още неща в този живот. На тази снимка изглеждам ужасно, но тя е там, за да ми напомни онзи ден", написа под фотоса от 2021 г. половинката на Коцето Калки, пише България Днес.
