Жената на Сами Хосни "дере" жените за рисувани вежди
Блондинката, която е в бюти индустрията от едва няколко години, рисува вежди срещу 2000 лева. Това е ВИП пакет, който включва посещение в рамките на една седмица. При записване в период до четири седмици цената пада на 1400 лева, а стандартният час отново е на главозамайващата стойност от 880 лева. За сравнение, подобна процедура в бутиково студио в столицата варира между 500 и 600 лева.
Сред клиентите на Мила се открояват няколко родни красавици. Една от тях е светската коментаторка, модел и подгласничка в престижния конкурс "Мис България“ – Олга Модева. На услугите ѝ се доверява и плеймейтката Дениз Хайрула, добила популярност като една от жените на покойния бизнесмен и бохем Христо Сираков. Сред известните дами е и гимнастичката Цвети Найденова.
В студиото, което ръководи, жената на фитнес гуруто Сами Хоссни предлага микроблейдинг – оформяне на вежди по специална техника, процедури с висок клас лазер, перманентен грим за устни, маникюр, педикюр, миглопластика, както и популярното през последните години ламиниране на вежди и мигли с цел постигане на обем и наситен цвят.
Най-скъпата процедура в менюто е лазерна епилация за мъже – 3250 лева за пакет, което е стандартна цена за услугата. Въпреки това много от последователите на Мила не крият разочарованието си от високите тарифи и споделят, че именно те са основната причина да не посетят студиото ѝ. По-хапливи коментари сравняват солените суми с сравнително малкия ѝ опит, като отбелязват, че красавицата разчита немалко на вече натрупаната си популярност, пише "Телеграф“.
