Жени Калканджиева го закъса
Това влияе не само на комфорта й, но и на начина, по който хората я възприемат. Зрителните x затруднения често ѝ създават имидж на високомерна, защото инстинктивно присвива очи и изглежда намръщена, когато се опитва да фокусира. "Когато съм в някое заведение, аз може да гледам право в човека, но всъщност изобщо да не го виждам, а хората си мислят, че се надувам", споделя дългокраката брюнетка.
Офталмолог вече й е препоръчал да носи очила, но тя категорично отказва. Явно суетата и нежеланието да промени визията си засега надделяват над медицинските съвети. Цената обаче не е малка – заради проблемите със зрението Евгения е спряла да шофира, особено вечер, когато рискът става прекалено голям, пише HotArena.
