"Започвам да правя конкурса "Най-красивите жени", защото "Мис България" не е това, което беше." Това каза ексклузивно Жени Калканджиева."Изключително ниско е равнището, малко отразяване, много слаб кастинг...", не скри разочарованието си от "Мис България" шестата по красота в света нашенка.Бившата Мис България посочи и други недъзи на конкурса. "Кастинги се правят само в два-три големи града, а има места, откъдето излизат много красиви, много талантливи момичета", мотивира се тя.Шефката на "Визаж" напомни, че "13 години поред е правила "Мис България". "През този период няма победителка в конкурса, която да не е влиятелна и популярна личност, да не е телевизионна водеща... Повтарям - много ниско е нивото и затова смятам, че аз трябва да направя национален конкурс", убедена е Калканджиева.Неподвластната на времето хубавица е амбицирана да подбере за новото си начинание "най-талантливите момичета на България". "Където може да се направи регионален конкурс, ще се изберат на него, ако не - кастинги с голяма дълга обиколка". Тя напомни още, че навремето е процедирала именно по този начин."Обикаляла съм два пъти в годината цяла България - над 35 града! И сега ще направя същото", зарича се неуморимата Жени.Зеленооката брюнетка не се бои да хвърли ръкавица и към родните мъжки конкурси за красота. "Ако тръгна, ще направя и "Мистър България", сигурна е Калканджиева. "Моята модна агенция първо започна с женски отдел и след това вече имахме и много силна мъжка визия", връща лентата назад Жени.Модната шефка разкри и на какъв етап са професионалните й отношения с настоящата организаторка на "Мис България" и също победителка в конкурса - Ирина Папазова."Навремето тя си взе конкурса. Дълги години ми го предоставяше, за което аз си заплащах. Но в един момент Папазова си взе името и марката, които са си нейни. И смятам, че независимо от логото и марката аз мога да направя един конкурс, в който да събера от цяла България най-красивите момичета!", подчерта Жени Калканджиева."Самият факт, че Калканджиева е наша Мис България, говори повече от всеки коментар." Това каза за "България Днес" шефката на конкурса "Мис България" Ирина Папазова."След като Мис България Интерсаунд са Жени Калканджиева, Наталия Гуркова и други имена, няма нужда от повече обяснения. Самият факт, че тя иска да прави конкурс като носителка на титлата "Мис България", че не се е отказала от нея, означава също така, че Жени сама заявява какво е нивото на конкурса", изтъква логичен аргумент в защита на "Мис България" Папазова.