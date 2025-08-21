Digi24.
Местните жители на Теколутила, Мексико, осъзнали колко опустошителна е горещата вълна, която премина през региона Табаско в югоизточната част на страната, когато чули маймуни да падат от дърветата. Съкрушени от умора и дехидратация, маймуните ревуни започнаха да падат от дърветата като узрели ябълки, като безжизнените им тела се удряха в земята, а миналата година температурите дори надхвърлиха 43 градуса по Целзий. На оцелелите спасители е даден лед, а те също така са им дали интравенозни инжекции.
Най-малко 83 примати са открити мъртви в щата Табаско, но местните ветеринарни лекари смятат, че стотици такива маймуни може да са умрели в региона. Подобни инциденти се случват по целия свят, тъй като климатичната криза води до по-чести и интензивни горещи вълни. Прилепи са падали от дърветата в Австралия, милиарди ракообразни са узрели в езера край канадското крайбрежие, а много видове бръмбари са станали стерилни поради високите температури. Еколозите едва сега започват да разбират мащаба на заплахата, която екстремните горещини представляват за дивата природа, и колко видове могат бързо да бъдат изтласкани на ръба на изчезване поради глобалното затопляне.
Претоварени от умора и дехидратация, маймуните ревуни започнаха да падат мъртви от дърветата в района на Табаско в югоизточно Мексико, след като температурите достигнаха над 43 градуса по Целзий.
Въглеродните емисии, причинени от човека, влияят не само върху средните температури, но и върху броя на изключително горещите дни в годината. Топлинните вълни доведоха до толкова рязък и продължителен спад в популациите на определени животински видове, че те станаха толкова опасни (или дори по-опасни) за биоразнообразието, колкото обезлесяването и загубата на местообитания . След проучване, изследователите установили, че птиците в умерените, бореалните и тундровите райони не страдат толкова много, колкото тези в тропическите райони, поради екстремни горещини. В тропиците популациите на птиците са намалели с 25-38% през последните 70 години. Пойните птици в тропическите региони са най-засегнати.
Според климатолога Максимилиан Коц от Потсдамския институт за изследване на въздействието върху климата, намаляването на видовете в тропиците е още по-бързо, защото те вече живеят на максималната температурна граница, която могат да понесат. "За много от тези видове, които се намират в защитени зони в девствени местообитания, може да има значително въздействие поради засилването на екстремните температури в резултат на емисиите ни на парникови газове“, обясни Коц. Австралийските прилепи Pteropus, известни още като "летящи лисици“, страдат от екстремни горещини.
Милиарди ракообразни и миди са загинали поради екстремните горещини в Канада. Когато през лятото на 2021 г. гореща вълна премина през северозападна Северна Америка, довеждайки температури над 46 градуса по Целзий, учените, изследващи плажове близо до остров Ванкувър в Канада, бяха ужасени да открият хиляди мъртви миди и ракообразни. По това време морският биолог Кристофър Харли от Университета на Британска Колумбия изчисли, че горещата вълна е убила 1 милиард животни по крайбрежието.
Въпреки че се е страхувал да направи толкова мрачна прогноза, изследователят сега знае, че е подценил ефектите от екстремните горещини. "Сега имаме по-точни числа: смятаме, че 10 милиарда ракообразни и 3 милиарда миди са загинали само в пролива Джорджия.“ Въпреки бедствието, ракообразните се възстановили сравнително бързо, последвани от мидите в рамките на няколко години. Много видове насекоми обаче не могат да се възстановят от подобни горещи вълни, защото не могат да регулират телесната си температура.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.