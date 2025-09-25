ЗАРЕЖДАНЕ...
Жълт код! Варна е предупредена за днес
©
Днес над страната облачността ще бъде разкъсана, но значителна. Слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в западните райони, а след обяд в планините от Югозападна България ще превали и прегърми. Слаб дъжд ще превали и на отделни места по Черноморието и в югоизточните райони. Вятърът ще се задържи предимно умерен от изток-североизток, като в Дунавската равнина и източните райони ще бъде и временно силен. От североизток ще започне да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат от 20°-22° в североизточните райони до 28°-30° в югозападните, за София - около 22°.
Над планините ще бъде предимно облачно. Около и след обяд в масивите на Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток, а по най-високите части - от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.
Над Черноморието облачността ще бъде значителна. На отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала
Още от категорията
/
Момиченце е!
09:20
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Съдят Филип Киркоров заради дългове по кредити
23:01 / 24.09.2025
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба...
19:45 / 24.09.2025
Изкуственият интелект обяви следващите 10 носители на "Златна топ...
17:58 / 24.09.2025
Доц. Недялко Григоров от ВМА каза защо есента е изпитание за хора...
16:04 / 24.09.2025
Българинът без царска туршия няма как да остане
16:04 / 24.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.