Времето в страната ще се задържи облачно с валежи от дъжд, значителни по количество на места в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните райони на Източните Родопи. На по-малко места и по-малко по количество ще са валежите в югоизточните, а през деня и в северозападните райони. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви оражев и жълт код в няколко области у нас за интензивни валежи в сряда (19 ноември).за опасно време е в сила за областите: София област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Сливен, Перник, Кюстендил и Благоевград.за потенциално опасно време е в сила за областите: Кърджали, Смолян, Пазарджик, София град, Монтана, Враца, част от Ловеч, Плевен, част от Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Шумен, част от Бургас.