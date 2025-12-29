Жълт предупредителен код за силен вятър издаде за утре, 30 декември, за всички 28 области у нас Националният институт по метеорология и хидрология.Причината е очакван силен вятър.От институцията подчертават: скорост на вятъра 14-19 m/s (50-69 km/h) и/или пориви до 24 m/s (90 km/h). Бъдете внимателни!