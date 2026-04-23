За днес - 23 април, е обявен е жълт код за слана в Североизточна България в областите Варна, Силистра, Добрич, Разград, Русе, Търговище, Шумен, съобщи НИМХ.

В четвъртък облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево.

В Югозападна България времето ще се задържи облачно с валежи от дъжд, които до края на деня ще спрат. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина временно силен вятър от запад-северозапад.