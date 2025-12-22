"Време е за истинска промяна. Тази сутрин написах молбата си за напускане на бТВ, а преди малко я входирах. След 18 години в бТВ и почти 25 в журналистиката поемам по нов път.Наскоро завърших курс за електрически инсталции и вече съм сертифициран електротехник. Използвам тази публикация, за да споделя, че си търся работа. Не само като електротехник. Това, в което вярвам, е почтеността, без значение каква професия имаш.Вярвам, че да започнеш отначало, е възможно на всяка възраст. Благодаря на всички мои колеги, които вярваха в мен и които ми дадоха възможност да правя това, която обичам! Изразявам подкрепата си към Мария Цънцарова, защото тя има цялото ми уважение като професионалист и човек".Това съобщи репортерът в bTV Стоян Георгиев.