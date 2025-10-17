Нормално е в средата на октомври да сложим зимните гуми. Грешно е да чакаме да дойде сняг и температурите да паднат под нулата, за да ги сменим. Зимните гуми започват да работят добре при температура около 7 градуса. Това каза журналистът Борислав Цаков от "Прес Авто Клуб България“ в предаванетоВсесезонните гуми стават все по-популярни напоследък, тъй като са по-изгодни, а зимите стават все по-меки и почти без сняг, отбеляза той.Задвижването 4Х4 няма отношение към спирането в зимни условия, отношение имат отново гумите на автомобила, заяви журналистът.Борислав Цаков коментира и все по-широкото навлизане на електрически автомобили в България. У нас липсват стимули за закупуване на електрически автомобили, но въпреки това българите купуват. Продължава да расте търсенето на електрически автомобили и в Европа, но вече със значително по-ниски темпове, допълни той. Причините за това са няколко."Цената на тока в зарядните станции е почти равностойна на тази на бензина, с който може да изминете същите километри с друг автомобил. Т.е. от тази гледна точка електрическият автомобил вече не е толкова изгоден. В много държави имаше субсидии за подпомагане при покупка или смяна на такъв автомобил. България е една от петте държави в Европейския съюз, в която няма никакво подпомагане“, обясни журналистът.Статистиката сочи, че конвенционалните автомобили с двигатели с вътрешно горене се палят доста по-често, отколкото електрическите автомобили."Опасност от запалване има, но тя е по-малка, отколкото ако карате друг автомобил. Просто колата трябва да се поддържа и ползва по правилен начин. Запалването на електрически автомобил става по-бавно, отколкото при другите автомобили, но гори по-дълго. Горенето може да се подклажда от различни клетки в батерията и се гаси по-трудно, но вероятността това да се случи, ако ползвате правилно такъв автомобил, е минимална“, обясни Борислав Цаков.