Журналистът Марина Стоименова – горда майка на многоезично дете
Не като журналист, а като горда майка Марина сподели:
Няма по-интересен процес за наблюдение от развитието на детския мозък. Абсолютно необятна вселена. Най-бързите ученици и най-добрите учители.
Двуезично дете в четириезична среда.
Антоан е на година и осем месеца. Бях подготвена психически, че ще проговори много по-късно от останалите деца, такова беше “правилото" за многоезичните деца. Не просто, че проговори по-рано, ами и онзи ден спорих с една майка, че не “било възможно дете на година и половина с думи да ми обяснява и разказва". “Hold my beer", казва Антоан на два езика (вероятно може и на три, не съм пробвала още).
Вярвайте в децата си. Те могат повече от нас.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Емилия Зафираки: Разказите и книгите на Филип Лхамсурен запалиха любопитството ми към Амазония
23.01
Почина Нейчо Нейчев
23.01
Британският актьор Рейф Файнс с нова запомняща се роля в кървавия хит "28 години по-късно: Храм от кости"
23.01
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
23.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Сашо Кадиев се подигра с панталовните на Пъдев
23:05 / 23.01.2026
Гергана Паси поиска от Соломон да се извини на Цветанка Ризова
20:45 / 23.01.2026
Карлос Насар с впечатляващи снимки с Александра
19:49 / 23.01.2026
Почина световна музикална легенда
19:49 / 23.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.