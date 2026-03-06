Нова Зеландия определено е дестинация, която препоръчвам. Със сигурност не е от най-бюджетните, но си заслужава. Това каза спортният журналист Теодор Борисов в предаванетонас водещ Ася Александрова.В най-големия град на Нова Зеландия – Оукланд, го отвежда спортно събитие. Той е с население около 1.5 милиона души.Коренното население на Нова Зеландия са маорите. "За разлика от много други страни, като САЩ например, където коренното население е натикано в ъгъла, в Нова Зеландия то е неизменна част от обществото. Неслучайно на герба им е изобразена жена от европеидната раса и мъж от маорската общност. Когато човек влезе в обществения транспорт, имената на спирките и маршрутът първо се казват на маорски и след това на английски. Навсякъде в държавните институции, освен името Нова Зеландия, присъства и маорското име – Аотеароа, което означава Страната на дългия бал облак“, разказа Борисов.Нова Зеландия е популярна локация за снимане на филми. Там е заснета трилогията "Властелинът на пръстените“, "Майнкрафт“, "Аватар“, "Хрониките на Нарния“. Министерство на туризма на Нова Зеландия отчита увеличение на туристическия поток след излизането на "Властелина на пръстените“, разказа пътешественикът. В централната част на Северния остров се намира селището Хобитън – Графството във филмовата трилогия, което е една от най-известните туристически атракции в страната. Част от снимките са направени в различни национални паркове в Нова Зеландия.Нова Зеландия привлича много туристи и заради добре изградената инфраструктура за сърфинг. "Освен сърфа, всички видове екстремни спортове са много добре развити. Неслучайно те започнаха да печелят медали дори на зими игри, откакто тези дисциплини се преместиха там. Физическата активност е поставена на пиедестал, хората се грижат за себе си. Има достатъчно паркове и зали за спорт. Здравословният начин на живот е приоритет за самата нация“, отбеляза Теодор Борисов.Най-популярният спорт в Нова Зеландия е ръгбито. То е част от тяхната култура. Мъжкият национален отбор по ръгби на Нова Зеландия "All Blacks“ е многократен световен шампион. Той е популярен с черните си екипи и изпълнението на традиционния танц "Хака“ преди всеки двубой. "Всеки състезател на "All Blacks“ има свой номер. Когато се каже състезател 275 се знае точно кой е той. Разбираш, че това нещо е част от културата на тези хора, и малко или много го уважаваш“, допълни спортният журналист.