"Жътвена луна" ще озари небето на 7 октомври
Очаква се тазгодишното пълнолуние през октомври да бъде най-голямото и най-яркото за годината, тъй като Луната ще бъде в най-близката си точка в орбитата си около Земята. Това е първата суперлуна от ноември 2024 г. насам и ще бъде видима в много райони, ако времето позволява, пише protothema.gr.
Името "Жътварска луна“ произлиза от традицията да се дават имена на пълните луни през годината, обикновено вдъхновени от природата и селскостопанските дейности. Въпреки че октомври е известен като месец на "Ловджийската луна“, тази година това конкретно пълнолуние носи титлата "Жътварска луна“, тъй като изгрява по-близо до есенното равноденствие – период, свързан с прибирането на реколтата.
