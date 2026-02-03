Зимен Симеоновден – един от най-неблагоприятните дни в годината
Народните поверия, свързани с този ден:
– Не се реже, сече или пробожда с нож, ножица, игла, секира;
– Не се плете, преде, тъче и шие;
– Не се дава нищо назаем;
– Не се изхвърля пепел и смет навън;
– Не се изнасят вещи от дома, за да не "излезе берекетът“;
– В някои райони не се споменава думата "вълк“.
На 3 февруари имен ден празнуват:
Симеон, Симеона, Симеонка, Симеонко, Симо, Симон, Симона, Симонка, Симча, Симчо, Сима, Симан, Симана, Мони, Моньо, Мона, Монка, Моника.
