Днес е Зимен Симеоновден – един от най-неблагоприятните дни в годината. Православната църква почита паметта на свети Симеон Богоприимец и на Света Анна пророчица.– Не се реже, сече или пробожда с нож, ножица, игла, секира;– Не се плете, преде, тъче и шие;– Не се дава нищо назаем;– Не се изхвърля пепел и смет навън;– Не се изнасят вещи от дома, за да не "излезе берекетът“;– В някои райони не се споменава думата "вълк“.Симеон, Симеона, Симеонка, Симеонко, Симо, Симон, Симона, Симонка, Симча, Симчо, Сима, Симан, Симана, Мони, Моньо, Мона, Монка, Моника.