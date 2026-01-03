Златимир Йочев също напуска сутрешния блок на bTV, съобщиха от телевизията.В съобщението от медията се казва, че водещият продължава професионалното си развитие в bTV и от 5 януари ще бъде водещ на "Интервюто на деня“ в праймтайма на медията - след централната емисия на bTV Новините. Паралелно с това той поема ролята на продуцент и водещ на специални телевизионни проекти. Зрителите ще могат да го гледат всяка делнична вечер, от понеделник до петък от 19:50 часа, когато заедно с гостите си ще коментира актуалните теми на деня, търсейки аргументи, отговори и възможни решения. В новата си роля Йочев ще продуцира и води специални студиа на медията, свързани с извънредни събития, национални празници и значими обществени въпроси.От 5 януари "Тази сутрин“ ще започва в обичайния си час на излъчване - 06:00, с водещи Росен Цветков и Гергана Венкова. Двамата ще предлагат детайлен поглед върху най-важните теми от ежедневието. Сутрешният блок запазва фокуса си върху новините, с които зрителите стартират деня си, разговорите с гости и аналитичните коментари, допълвани от авторски рубрики, всекидневни репортажи и живи връзки на репортерите по горещи потребителски казуси.През 2026 година bTV продължава развитието на водещите си актуални предавания и новинарски емисии, залагайки на утвърдени журналисти и силно авторско присъствие. Медията надгражда дневните и седмичните предавания с повече анализи и задълбочена публицистика по ключови обществени теми."Затвърждаваме присъствието си в добре познати сегменти и през новата година bTV Media Group ще предложи повече публицистично съдържание. Медийната група разширява обхвата на актуалните предавания и заедно с екипите в новинарската редакция ще представя повече теми, задълбочени анализи, коментари и авторитетни гости. Целта ни е да бъдем надежден източник на информация и да отразяваме най-важното и значимото в интерес на хората.“ - заявява Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на bTV Media Group.На 4 януари в ефира на bTV се завръща емблематичното публицистично предаване "120 минути“ с първото си издание за 2026 година. Всяка неделя от 16:30 часа водещият Светослав Иванов и екипът ще поднасят на зрителите аналитичен и аргументиран поглед върху събитията, темите и героите, които определят живота около нас.Предаването "Лице в лице“ също се завръща в първата седмица на новата година, всеки делничен ден от 17:20 часа в ефира на bTV. Цветанка Ризова, друг от уважаваните и авторитетни публицисти на медията, ще търси първи мнения и анализи за развитието на новините, в дискусия с политици, експерти и обществени личности.От началото на 2026 г. към екипа на водещите на bTV Новините се присъединява журналистът Алекс Донев. Той започва кариерата си в bTV като репортер и има богат опит като телевизионен водещ в други медии, включително онлайн издания. Алекс е автор на редица материали, които разглеждат проблемите на хората и търсят решения чрез институциите. От началото на януари той ще води сутрешните новини и ще допринася за представянето на новинарските емисии на медията.От 11 януари публицистичното предаване "Защо, господин министър?“ се завръща с разширен формат и ново име - "Защо?“. Всяка неделна вечер от 19:40 часа, след централната емисия на bTV Новините, Жени Марчева, един от най-опитните и утвърдени журналисти, ще води открити и задълбочени разговори, предоставяйки анализ на ключови въпроси от дневния ред и работата на институциите. Предаването разширява обхвата от теми и гости, като в него вече ще участват представители на изпълнителната, законодателната и съдебната власт, президентската институция, регулатори, местната власт, бизнес общността, както и водещи експерти и анализатори.