На 20 и 21 март в София ще се проведе "Да се сберем“ – подгряващо събитие за Фестивал "Беглика“ през лятото. Идеята е да пренесем този дух на заедност, на солидарност, на свързаност, на културно многообразие и да го смесим с градските вибрации. Това каза Златина Толева от колектива Беглика за фестивалът "Беглика“ в предаванетона Радиос водещ Ася Александрова.Градският фестивал ще се проведе в два столични клуба. Участие ще вземат много международни артисти, които ще обогатят програмата и ще внесат мултикултурно настроение."Музиката и танците са много силен обединителен елемент. Търсехме максимално разнообразна и достъпна музика, която е в унисон с музикалната програма на летните фестивали – смесване на етнически влияния със съвременна и импровизационна музика. Поканили сме такъв тип артисти, музиканти, които правят музика, която съчетава модерност и традиция. От Гърция например идва една формация – "Gidiki“, които съчетават гръцки мотиви от тяхната музика с ново, модерно звучене. Певиците от българската формация "Ritual Healers“ пеят народни песни върху съвременна електронна музика. DJ N Λ TURRITU от Германия пък смесва различни музикални етно влияния с амбиент и електронни мотиви. "Violons Barbares“ са мултикултурна формация от един монголец, един българин и един французин“, изброи Златина Толева.На градския фестивал участие ще вземат и визуални артисти. Ще има 3D mapping. "Има един англичанин, който пристига с интерактивно цирково шоу, което ще бъде на открито“, допълни Толева.Предвидено е и отворено пространство за лекции, беседи и разговори, посветени на културното наследство, екологичната солидарност и личностното развитие. Програмата включва и арт работилници.