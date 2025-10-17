Горчиви сълзи пророни пред Темида плеймейтката Златка Райкова заради любимия си Карен Хачатрян! Бившият тенисист е обвинен за престъпна група за манипулиране на мачове и пране на пари във Франция. Повдигнати са му общо 6 обвинения.Като го видя в съдебната зала, Злати не издържа и се разплака.Съдия Мила Лазарова отчете, че на Карен са му повдигнати обвинения за множество тежки престъпления в редица държави като Франция, Румъния, България, Германия, Канада, Египет, Испания, Италия, Мексико, Португалия, Сърбия и Турция. Според разследващите групата е действала от началото на 2018 г. до края на септември 2023 г.В съдебната зала Карен уточни, че се е отказал от арменското си гражданство, но въпреки това съдът реши, че може да се укрие заради корените и родствените си връзки в Армения.Искам по-лека мярка, заради условията, при които пребивавам, примоли се Хачатрян на Темида, но беше порязан. Една от причините е справка на антимафиотите за многобройни негови задгранични пътувания, от която съдът заключи, че е доста мобилен.Защитата контрира, че европейската заповед от Франция е непълна и немотивирана, но съдът прецени, че тя е с достатъчно данни и валидна.След като се разбра, че Карен се връща при дървениците в ареста, Златка го докосна на излизане от залата и му каза "Обичам те".По-рано тя присъства и на мярката за неотклонение на брата на Карен - Юри, който също е погнат за черното тото. На сметката му във Франция също висят 6 обвинения. Съдия Иван Коев прецени, че най-тежката му мярка съответства на обществената опасност на разследваните престъпления. Решенията за мерките на братя Хачатрян не са окончателни и могат да бъдат обжалвани пред Софийския апелативен съд, пише "България Днес".