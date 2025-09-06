Известна като "златната подправка“, куркумата е основен елемент в аюрведическата медицина от векове. Разгледайте 8 ползи за здравето от древния корен.Активното съединение куркумин помага за намаляване на хроничното възпаление, което е свързано с много заболявания като артрит, сърдечни заболявания и болестта на Алцхаймер.Куркумата неутрализира свободните радикали и стимулира собствените антиоксидантни ензими на организма, предпазвайки клетките от увреждане.Редовният прием на куркума може да помогне за облекчаване на болките и сковаността в ставите, особено при състояния като остеоартрит и ревматоиден артрит.Куркумата има антимикробни и имуномодулиращи свойства, които помагат на тялото да се бори с инфекции и заболявания.Традиционно използвана за успокояване на храносмилателни проблеми, куркумата стимулира производството на жлъчка и поддържа здравето на червата.Куркуминът може да повиши нивата на BDNF (мозъчен невротрофичен фактор) - растежен хормон, свързан с подобрена памет и когнитивна функция.Куркумата подобрява функцията на ендотела (лигавицата на кръвоносните съдове) и намалява оксидативния стрес, като и двете са от полза за здравето на сърцето.Благодарение на своите противовъзпалителни и антибактериални свойства, куркумата често се използва за лечение на акне, изсветляване на кожата и намаляване на белези, когато се прилага локално.