Златото и среброто отново с рязък скок
Само за последния месец цената на среброто е нараснала с близо 40%, докато златото отбелязва около 17% ръст за същия период. В рамките на последните 24 часа движението е по-умерено, но отчетливо предвид краткия срок – около 4,5% при златото.
Зад рязкото движение стои комбинация от няколко ключови фактора. На първо място е осезаемото отслабване на щатския долар, който достигна най-ниските си нива от близо четири години, докато еврото се засили значително спрямо долара, подкрепяйки цените на благородните метали. Паралелно с това се наблюдава продължаващо изтегляне на капитали от държавни облигации, въпреки по-високите им доходности, което е сигнал за повишено недоверие към дълговите пазари. Инвеститорите все по-осезаемо се оттеглят от рискови активи и насочват капитали към физически активи със защитна функция, като злато и сребро, на фона и на очакванията за по-меки парични условия в САЩ, които допълнително оказват натиск върху долара.
"Наблюдава се известно засилване от страна на продавачите, но въпреки това покупките продължават да са повече от обратното изкупуване. Общият баланс остава в полза на купувачите, като активността се движи на сходни нива с тези от декември, без резки отклонения“, коментира Макс Баклаян от Тавекс.
Той допълва, че годината започва със стабилно и устойчиво търсене на злато, като интересът се запазва на нивата от края на миналата година. "Основната мотивация при покупките остава търсенето на сигурност и защита на спестяванията, а не краткосрочна спекулация. Златото продължава да се възприема като надежден актив за дългосрочно съхранение на стойност в условията на несигурна икономическа среда“, посочва Баклаян.
