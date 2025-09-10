ЗАРЕЖДАНЕ...
Златото се изстреля над 3660 долара – прогнози за цена до 5000 долара до края на годината
Инвестиционните банкери от "Голдман Сакс“ потвърдиха очакването си за цена на златото от поне 4000 долара до края на годината. В нов свой анализ обаче те добавят допълнителна възможност за още по-голям скок на жълтия метал – до цели 5000 долара за тройунция.
Условието за подобно рекордно изкачване е само 1% от американските държавни ценни книжа, държани в частни ръце, да се прехвърлят от облигации в различни златни инвестиционни продукти. Тоест ако спестяващите последват примера на големите централни банки и започнат да заменят своите ДЦК със злато.
Златото продължава да е сред най-добре представящите се борсово търгувани стоки с над 1/3 ръст от началото на годината. Очакванията за рязко намаляване на лихвените проценти в САЩ и продължаващите покупки от централните банки в развиващите се икономики захранват изключително бързото повишение в цената на скъпоценния метал.
"Нашите прогнози отново изглеждат консервативни, щом като гигантите от Уолстрийт си позволяват да говорят за 5000 долара за тройунция“ – заяви Макс Баклаян от Tavex. "Важното е да инвестираме в злато с разбиране, без желание за бърза спекулативна печалба, с хоризонт от поне 5 години напред“ – съветва Баклаян.
