Зрелищно водно торнадо се завихри над Черно море!
Снимки и видеоматериали бързо се разпространиха в социалните мрежи, включително на Facebook страницата "Прогнозата за времето, НИМХ". Изминалите дни по Черноморието бяха доста дъждовни и с гръмотевични бури. За нашия регион водното торнадо не е чак толкова рядко срещано явление.
От НИМХ съобщиха, че днес по Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд с по-значителни временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 25°-28°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще е около 2 бала.
