Риалити шоуто "Диви и красиви“ събира в своя формат 7 жени и 7 мъже, които са избрани след съвпадение (мачинг) с помощта на психолози и целят да създадат динамична и емоционално наситена среда. Участниците са представени като хора с разнообразни професии и характери - от лекарка, която всъщност не е точно лекарка, а асистент, тенис треньор, маркетинг специалист и актьор, до предприемач, модел и млад човек с нестандартна житейска история. Сред мъжете фигурират тенис треньора Николай, предприемачът Радо, актьорът Марио, 32-годишният Марсел ("твърд като скала, но с меко сърце“), чувствителният Божин и самотният баща Стоян, който пръв напусна шоуто, но все още помним част от култовите му изказвания.Въпреки разнообразието, е важно да отбележим, че риалити форматите имат за задача да предложат ярки, емоционално заредени личности - не е изненадващо, че в идеята е заложено селектиране на хора, които предизвикват реакция и драматични конфликти. Зрителите и социалните мрежи често подчертават, че такива участия целят именно създаване на напрежение и конфронтация, а не представителност на широката социална група. "Уикенд" се разрови из обикновените истории не младите двойки у нас и с изненада установихме, че мъжете, представени в "Диви и красиви" до голяма степен отговарят на типажите левенти и в реалния живот.Във втория епизод на предаването се случи един от първите сериозни конфликти — Марсел, който преди това бе представян като уравновесен и стабилен, реагира остро по време на среща с 22-годишната Джулия. Когато тя прекрати разговора с учтиво "Много ти благодаря, не ми беше особено приятно...“, Марсел отвърна с внезапно и грубо: "Свърши ли? А сега се разкарай!"След това той поясни пред камерите, че "не търпи провокации“ и подчерта, че не са на една възраст и че тя вероятно "работи някаква неквалифицирана работа и разчита на това, че е красива и мила, докато аз съм пробил в живота с много труд и пот" – типичното комплексарско изказване на селянин по душа, който никога няма да бъде с красива и успяла жена.Това проявление на вербална агресия - пренебрежителни, унизителни думи и тон, насочен към по-млада жена - съвсем ясно демонстрира не само конфликтен потенциал, но и дълбока неуважителност, прикривана под лицемерен патос на "утвърденост“ и "самоотстояване“. В социалните мрежи реакциите на публиката бяха единодушни, всички защитиха Джулия. След нея врачанинът започна да се държи лошо и с уж любимата си Ренета. Той я обсебваше, ревнуваше лудо, задушаваше и искаше да командва. За щастие, момичето го видя какво представлява и поиска малко свобода, това накара Марсел да превърти и отново да започне с грубостите. По-късно пък целуна насила Радослава и така отврати и нея, която призна, че не можа да се получи нищо между тях и се надява Марсел да спре с грубостите и да уважава когато жената каже "Не!".Такива мъже се намират под път и над път, особено в провинцията, където жената е безгласна буква, трябва да е сервирала ракията и салатата за вечеря, в противен случай я чака бой. Тези мъже по нищо не се различават от Марсел. И тук не говорим за заможни господа, при които такива като Светлана Гущерова и Мара Отварачката седят заради финансови облаги и мъжете ги използват за боксови круши. В случая говорим за мъже със скромни възможности, но с много комплекси, на които всичко им е пречка, а жените са длъжни да слушат и изпълняват.Ужасът с мъжете в шоуто не свършва дотук, защото 33-годишният Божин е безработен, който "търси себе си и работи да е по-добра версия на себе си". Господиът не може да си намери работа и най-вероятно живее на издръжка от родителите си, които едва свързват двата края, но тръгнал да си търси жена в предаване, където със сигурност очакванията на жените не са да си хванат безработен мързел. Да, все повече мъже в реалния живот лежат и се оплакват на дивана, че няма работа за тях, докато половинките им се скъсват от работа. Такива като Божин са все по-често срещани и той също е представителна извадка на част от силния пол у нас. Отделно мъжът не спира да повтаря как "днес е в мъжката си енергия" или "днес не се усещам много в мъжката си енергия". Не ни стигат жените като Даниела Рупецова и Нелка Хикселка от "Търси се", които постоянно бръщолевят за енергии и визуализации, че сега трябва да го слушаме и от Божин, възмущават се зрители.Не можем да похвалим и самотния баща Стоян, който при един от разговорите се държеше като пубертет, а не като 35-годишен зрял мъж.На въпроса на едно от момичетата "Как си представя един ден с жената до себе си?" с нечленоразделна реч и хилене като зелка Стоян отвърна: "Сутрин в леглото (секс), после пак вкъщи, знаеш какво ще правим (хо-хо-хо) и вечерта пак същото и после ще се гушкаме" – това беше отговорът на мъж, който е баща! От разговорът си проличаха дефицитите на Стоян и комплексите му. Явно има някакви комплекси на сексуална тема или пък не е виждал жена от години, защото главата му не роди нищо по-различно за отговор. Не всички са като Златка Райкова и могат да си позволят по три пъти на ден секс – сутрин, обед и вечер. Все пак нормалните хора ходят и на работа и няма как да стоят по цял ден в леглото със Стоян.Тенис треньорът Николай също не впечатли момичетата с дар слово и умение за водене на диалог. С всичките проведе един и същ разговор, с първи въпрос за секса. Повечето жени останаха слисани и не можаха да отговарят на питането на все още непознатия за тях мъж.Като единствените нормални мъже можем да определим актьора Марио, моделът Николай и циганинът Асен, който се представя много възпитано, уважително и даже интелигентно. Ромът обира овациите на зрителите. Тримата мъже са единствените, които се сещат да предложат питие на дамите, да им дадат сако, когато им е студено и да ги попитат дали имат нужда от нещо. Останалите левенти имат много да работят над себе си, държанието си към жените и кавалерските си обноски, а някои като Марсел имат нужда и от работа с психолог, който малко да озапти агресията и гнева му.Риалити форматите по дефиниция не целят репрезентативност, а емоционална интензивност. Психолозите, които участват в подбора, обикновено търсят личности с ясно изразени черти - амбициозни, емоционално реактивни, склонни към конфликти или романтични крайности. Тези характеристики увеличават вероятността зрителите да бъдат заинтересовани от формата.Случаят, в който Марсел казва на Джулия "Разкарай се“, е показателен за няколко механизма:• Защитна реакция срещу отхвърляне – от психологическа гледна точка, внезапната грубост може да се тълкува като опит за "контрол над ситуацията“. Вместо да остане в ролята на "отхвърлен“, той избира да атакува и да си върне позиция на "силния“.• Мъжкият патриархален стереотип – изказванията му за възрастта и "неквалифицираната работа“ на Джулия подсказват вътрешна потребност да утвърди социален и интелектуален превес. Това е типична форма на вербална доминация, където целта е другият да бъде принизен, за да изглеждаш по-значим.• Емоционална импулсивност – агресивният тон може да показва нисък праг на търпимост към фрустрация. В терапевтична перспектива това се свързва с т.нар. "его-защитни механизми“ - в случая проекция и рационализация: "Тя е незряла и неуспяла, затова си позволява да ме отхвърли.“ Такива изблици създават "герой-антипод“ – образ, който едновременно дразни и задържа вниманието на публиката. Важно е зрителят да не взима пример от поведението на тези "мъже" и да не копита отвратителното им държание към жените.Телевизията възпитава, но се надяваме българите да вземат пример от Марио, Николай и Асен, а не от агресивното поведение на Марсел, което не трябва да се толерира, нито да се търпи от която и да е жена! В този формат не жените, а мъжете са дъно. За разлика от "Ергенът", в "Диви и щастливи" повечето моми са образовани и с професии, различни от инфлуенсърка.