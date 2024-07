Звездна рожденичка: Известна певица, любимка и от Дисни, празнува днес

© На 22-ри юли 2024-та година 32-рия си рожден ден отбелзязва поплуярната певица Селена Гомез.



Първата ѝ изява е в Barney & Friends през 2000 г. През 2007 г. Гомес става известна след участието си в американския сериал Wizards of Waverly Place на Disney Channel. До приключването на сериала през 2012, играе ролята на Алекс Русо. Сформира своя група – Selena Gomez & The Scene, след като записва договор с Hollywood Records през 2008 г. Те реализират първия ѝ албум – Kiss & Tell (2009) и албумите A Year Without Rain (2010) и When the Sun Goes Down (2011).



Тя работи с редица организации за благотворителни каузи, най-вече с UNICEF в продължение на няколко години. Тя сформира своя собствена кампания, July Moon Productions, през 2008. През есента на 2010, Гомес стартира линия от облекло Dream Out Loud, чрез Kmart. Марката разполага с много материали, изработени от еко или рециклирани продукти. През 2011, тя издава свой парфюм. От началото на музикалната си кариера, Селена е продала около 8 милиона албума и 50 милиона сингъла.