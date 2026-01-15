NBC News..
Шофьорът на леката кола е починал на място, докато сред децата в автобуса няма сериозно ранени, според полицията на Илинойс.
Според съобщението, автобусът е превозвал 10 ученици.
1 загинал, 15 ранени след сблъсък между училищен автобус и лека кола в Чикаго
