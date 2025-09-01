ЗАРЕЖДАНЕ...
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест
© BBC
В Белград и Нови Сад гимназисти, подкрепени от студентски групи, организираха шествия и блокади. В столицата протестът започна пред сградата на бившата жп гара, откъдето демонстрантите преминаха през централни улици, временно затворени за движение. Лозунгът на акцията бе "Учениците от гимназията помнят – всички сме под навеса“.
Поводът е 10-годишнината от трагедията на жп гарата в Нови Сад, когато при срутване на навес загинаха 16 души, а още една жена беше тежко ранена. Събитието се превърна в символ на общественото недоволство и постави началото на антиправителствени демонстрации, които продължават епизодично вече месеци.
Ученици от гимназиите в Нови Сад също се включиха с протест в университетския кампус, а в различни градове бяха организирани възпоменателни прояви за загиналите, предава сръбският BBC.
Властите реагираха остро. Министърът на образованието Деян Вук Станкович предупреди, че участващите гимназисти ще получават неоправдани отсъствия, макар това да е най-лекото наказание. Президентът Александър Вучич заяви, че "могат да правят каквото искат, стига да не засягат никого“, като подчерта, че средното и висшето образование не са задължителни.
Междувременно пред някои училища – сред тях Пета белградска гимназия и гимназията във Валево – родители и ученици протестираха срещу уволнения на учители, за които се твърди, че са подкрепяли ученическите демонстрации и блокади.
