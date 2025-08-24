Tanjug.
Истомин посочи, че туристите не са успели да пробият в района на вулкана Барански. В спасителната акция участват: спасители, членове на службите за спешна помощ и представител на областната администрация. Според него екип от шестима професионалисти е ангажиран в издирването на изчезналите туристи.
До момента няма следи от хората.
Изчезването им обаче е в район, известен с висока сеизмична активност. Вчера земетресение с магнитуд 5.5 по скалата на Рихтер удари района близо до брега на Курилски острови на Русия.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.