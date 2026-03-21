11 души загинаха, а четирима други са в неизвестност след голям пожар в завод за авточасти в южнокорейския град Теджон, съобщава информационна агенция Йонхап, позовавайки се на местните власти.Други 59 души са ранени в различна степен.Пожарът е избухнал в петък, 20 март, около 13:17 ч. местно време (6:17 ч. българско време). По време на пожара в завода са се намирали 170 работници. Едно тяло е намерено на втория етаж на сградата, а девет - на третия.Според властите пожарникарите не са могли да влязат в сградата поради риск от срутване. Усилията по гасенето на пожара са били усложнени от наличието на 200 кг натрий вътре в сградата, който може да експлодира при небрежно боравене.Операция по търсене и спасяване е започнала около 22:50 ч. (16:50 ч. българско време), след като специалисти потвърдиха, че входът е безопасен. Спасителите продължават да демонтират конструкциите в търсене на изчезналите.Според агенцията пожарът е станал в района на Тедеок-гу. Правоохранителните органи проверяват ДНК-то и пръстовите отпечатъци на жертвите, за да потвърдят самоличността им. Причината за пожара не е съобщена.Районът Тедеок-гу в Теджон е дом на големия научен и индустриален клъстер Теджон. В района са концентрирани множество промишлени предприятия. Натрият се използва, по-специално, в производството на натриево-йонни батерии и предвид количеството натрий в сградата е възможно това да е била фабрика, свързана с производството на батерии.