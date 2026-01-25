Сподели close
Почти 13 000 полета са отменени на 24 и 25 януари в САЩ заради предвижданата студена вълна, която се очаква да засегне голяма част от страната, заплашваща да парализира източните щати с интензивни снеговалежи и вече причиняваща прекъсвания на електрозахранването на запад, чак до Тексас, предава ndtv.

Метеоролозите прогнозират, че сняг, сняг с дъжд, дъжд и слана ще засегнат 2/3 от източните щати от днес (25 януари) до средата на следващата седмица.

"ФОКУС" припомня, че вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп одобри обявяването на извънредно положение в Южна Каролина, Вирджиния, Тенеси, Джорджия, Северна Каролина, Мериленд, Арканзас, Кентъки, Луизиана, Мисисипи, Индиана и Западна Вирджиния. "Ще продължим да следим ситуацията и ще поддържаме връзка с (властите във) всички щати, които се намират на пътя на тази буря. Пазете се, стойте на топло“, написа Тръмп в публикация в платформата Truth Social.

Националната метеорологична служба (NHS) предупреди за необичайно обширна и продължителна зимна буря, която ще доведе до обширно и интензивно натрупване на лед в югоизточната част на САЩ, с потенциални "катастрофални последствия“.

Прогнозира се рекордно ниски температури и студени ветрове, които ще достигнат до района на Големите равнини.

Според специализирания уебсайт FlightAware, са отменени повече от 3900 полета, които са планирани за вчера, събота, и още 8800 полета, които са планирани за днес.

Много американски авиокомпании са издали предупреждения, призовавайки пътниците да останат нащрек и да се информират за своите полети.

Проблемите с електроснабдяването се увеличават, като над 130 000 домакинства и предприятия са останали без ток, главно в Тексас и Луизиана, според специализирания уебсайт PowerOutage.com.

"Десетки хиляди хора в засегнатите райони на юга са останали без електричество. Екипи работят за възстановяване на електроснабдяването възможно най-скоро“, заяви министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем. По време на пресконференция тя призова американците да вземат предпазни мерки: "Ще стане много, много студено! Призоваваме всички да се снабдят с гориво и храна... и ще преодолеем това“.