Япония се готви да възобнови работата на най-голямата атомна електроцентрала в света, след като в понеделник проведе регионално гласуване. Това решение се превърна в повратна точка в завръщането на страната към атомната енергетика почти 15 години след катастрофата във Фукушима. Това съобщава Reuters.

Известно е, че АЕЦ "Кашивазаки-Карива“ се намира на около 220 км северозападно от Токио и беше сред 54-те реактора, които бяха спрени, след като земетресението и цунамито през 2011 г. разрушиха АЕЦ "Фукушима-Даичи“, което се превърна в най-тежката ядрена катастрофа след Чернобил.

След това Япония възобнови работата на 14 от 33-те реактора, които останаха в работно състояние, за да се отърве от зависимостта си от вносни изкопаеми горива.

"Кашивазаки-Карива“ ще бъде първата АЕЦ, която се използва от компанията Tokyo Electric Power Co (TEPCO), която управляваше аварийната АЕЦ "Фукушима“.

Журналисти съобщиха, че в понеделник асамблеята на префектура Ниигата гласува доверие на губернатора Хидео Ханазуми, който миналия месец подкрепи възобновяването на работата на централата.

Въпреки че законодателите гласуваха в подкрепа на Ханазуми, сесията на асамблеята разкри различия в обществото по отношение на възобновяването на работата на обекта, въпреки новите работни места и потенциалното намаление на сметките за електроенергия.