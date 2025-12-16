15-годишен нападна с нож съученици в училище до Москва, едно дете загина
©
Според информация от Telegram канала SHOT, нападението е извършено от 15-годишен деветокласник от същото училище. Мотивите му са неизвестни. Нападателят е бил задържан от пристигналите на място правоохранителни органи, когато тийнейджърът се е затворил в една от стаите, вземайки за заложник един от учениците.
Охранителят е в тежко състояние.
Life, позовавайки се на SHOT, съобщава, че при 15-годишния тийнейджър, нападнал училището в Горки-2, е намерен предмет, приличащ на самоделно взривно устройство.
Тийнейджърът е планирал да извърши терористичен акт и е възможно да е носил това устройство със себе си. В момента сградата на училището се проверява от специалисти за наличие на взривни вещества, за да се изключи опасност за учениците и персонала.
Още по темата
/
Кой е синът на Роб Райнер, който е в центъра на двойното убийство на режисьора и съпругата му?
15.12
Още от категорията
/
Стрелецът е на свобода: Полицията освободи задържания във връзка със стрелбата в университета "Браун"
15.12
"Презервативи с образа на Тръмп, снимки със Стив Банън и Бил Гейтс: Нови разкрития от досиетата "Епстийн"
12.12
Мъж влезе в бижутерски магазин и погълна мадальон със златното яйце на Фаберже – задържаха го и го наблюдават
04.12
Огромен пожар бушува на кораб в пристанището на Лос Анджелис, контейнеровозът превозва опасни материал
22.11
Българските шпиони в Лондон са били част от огромна мрежа за пране на пари, подхранваща войната в Украйна
22.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Турски F-16 свали дрон над Черно море
22:28 / 15.12.2025
Евгени Кръстев: Никак не е реалистично Украйна да получи членство...
19:05 / 15.12.2025
Москва завежда дело за 230 млрд. долара срещу Euroclear заради ру...
15:45 / 15.12.2025
ЕС наложи санкции срещу 9 лица и компании, свързани със "сенчести...
13:58 / 15.12.2025
Доц. Велизар Шаламанов: САЩ могат да помогнат, но не и да бъдат о...
12:27 / 15.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.