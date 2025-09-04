Сподели close
15 станаха жертвите на дерайлиралия фуникуляр "Elevador da Glória“ в центъра на Лисабон. Властите съобщават, че има и близо 20 ранени, пише Sky news.

Инцидентът е станал около 18:00 часа местно време близо до оживения площад "Prasa dos Restauradores“. Властите потвърдиха, че сред жертвите има и чуждестранни граждани, но не разкриха самоличността им. 

Кметът на Лисабон Карлос Моедаш обяви, че ще има тридневен траур в памет на жертвите. 

Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуса също изказа съболезнования на семействата. Разследването на причината за трагедията ще започне, след като спасителната операция приключи.