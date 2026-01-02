Сподели close
16-етажна сграда в строеж се срути в петък в южния район на кенийската столица Найроби, заклещвайки няколко души под развалините, предава The Week.

"Най-малко двама души са заклещени в 16-етажна сграда в строеж, която се срути рано тази сутрин в района на Южното море в Найроби. Според местните власти,те се предполагат за мъртви“, съобщава вестникът.

Дънкан Очиенг, директор на Националното звено за управление на бедствията (NDMU) на Кения, заяви, че има опасения, че може да са останали още хора под развалините, тъй като сградата се е намирала близо до оживена улица.

Представители на NDMU, полицията и Кенийския червен кръст са изпратени на мястото на инцидента. Поради опасения, че близка многоетажна сграда също може да се срути, спасителните операции са преустановени.

Очаква се спасителните операции да приключат в събота.