El Pais.
Пуенте обясни, че държавата е поела ангажимент да ускори финансовата подкрепа, без да чака завършването на всички бюрократични процедури.
"Жертвите не могат да чакат с години, за да получат финансова помощ. Затова одобрихме незабавна подкрепа и авансови плащания на част от обезщетението, което съответства на застраховка "Гражданска отговорност“, отбелявза министърът.
Постановлението предвижда, в случай на смърт на човек, семейството ще получи общо 216 хиляди евро в срок не по-дълъг от три месеца.
Тази сума се състои от три части: 72 хиляди евро пряка държавна помощ, освободена от данъчно облагане, 72 хиляди евро като аванс от застрахователната компания, още 72 хиляди евро след окончателното определяне на всички обстоятелства от застрахователя.
Що се отнася до пострадалите, в зависимост от тежестта на нараняванията, размерите на плащанията ще варират от 7200 до 252 хиляди евро по подобна схема.
Министърът подчерта, че правителството иска да избегне грешките от миналото.
"Няма да допуснем повторение на ситуацията в Ангроа, където някои жертви чакаха обезщетение повече от 10 години“, подчертава Пуенте.
Испания все още се възстановява от бедствието, което се случи на 18 януари в Адамус близо до южния град Кордоба.
Предварителен доклад показа, че пукнатини в релсите може да са причина за трагедията.
20 млн. евро обезщетение ще получат близките на загиналите от тежката влакова катастрофа в Испания
