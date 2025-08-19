Ekathimerini.
Данните на Европейската информационна система за борба с пожарите показват, че останалите най-тежки години по отношение на борбата с пожарите в Гърция са били:
- 2007: Изгарят 271 700 хектара
- 2023: Изгарят 174 700 хектара
- 2021: Изгарят 130 700 хектара
- 2012: Изгарят 52 400 хектара
- 2025: Изгарят 45 400 хектара
